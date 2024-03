Tunisie : L’Assemblée déplore le carnage horrible de l’avenue Al Rashid à Gaza et en appelle aux parlements nationaux, régionaux et internationaux

La présidence de l’Assemblée des représentants du peuple dit « suivre, ce vendredi 1er Mars, avec extrême inquiétude et préoccupation la politique d’assassinat programmée, adoptée par les forces de l’entité sioniste à Gaza ».

Elle revient, dans un communiqué paru en ce milieu d’après-midi, sur « le carnage horrible qui s’est produit hier, jeudi 29 février 2024, à l’avenue Al Rashid dans l’enclave palestinienne, provoquant plus de 100 martyrs, et des centaines de blessés parmi les civils désarmés et des innocents, qui attendaient les aides pour fournir la subsistance à leur famille, souffrant de faim préméditée ».

La présidence de l’Assemblée condamne, avec la plus grande fermeté, « ce qui se passe sous les yeux du monde dans une scène documentée », et appelle « l’ensemble des parlements nationaux, les unions et assemblées parlementaires régionales et internationales à condamner cette escalade, dangereuse et barbare, ainsi que le peu de cas que l’entité oppressante fait des vies des civils innocents, et de tous les appels à un cessez-le-feu immédiat ». Comme elle les incite « à fustiger les tentatives de certaines forces de couvrir ces crimes récurrents et à en juger les auteurs, et les appelle à une action rapide en vue d’assurer la protection internationale au peuple palestinien ».

Gnetnews