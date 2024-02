Tunisie : L’Assemblée interagit à l’appel des factions palestiniennes pour un arrêt immédiat de l’offensive à Gaza

La présidence de l’Assemblée des représentants du peuple salue la mémoire des martyrs de Gaza et de la Cisjordanie, glorifiant les batailles héroïques de la résistance palestinienne, et le militantisme du peuple palestinien désarmé, que le terrorisme de l’entité occupante n’a pas dissuadé de s’acharner dans la défense de ses droits légitimes.

En réponse à l’appel des factions palestiniennes de se tenir aux côtés du peuple palestinien, « dans ce contexte marqué par l’escalade barbare continue », la présidence de l’Assemblée exprime son « soutien absolu aux Palestiniens, à leurs droits légitimes à la résistance et à la défense de leurs terres confisquées, et à la riposte aux crimes horribles de l’entité sioniste sans nul pareil dans l’histoire, au mépris des usages et traités internationaux, au milieu d’un silence international suspect, et avec un soutien occidental manifeste et condamnable ».

La présidence de l’Assemblée affirme interagir totalement avec les appels des factions palestiniennes, en vue d’exercer des pressions politiques pour l’arrêt de l’offensive qui se poursuit depuis plus de quatre mois dans la bande de Gaza.

Elle considère leur appel pour que cette journée du vendredi soit une journée mondiale de la défense du droit palestinien, comme « chose évidente et légitime devant l’ampleur de cette guerre destructrice, et des victimes civiles qui en découlent tous les jours, en majorité des enfants et des femmes, ainsi qu’une destruction méthodique de toutes les commodités et de l’infrastructure ».

La présidence de l’Assemblée des représentants du peuple réitère son « attachement à la position constante et de principe de la Tunisie, soutenant le peuple palestinien dans sa cause juste, et en appelle à l’ensemble des parlements nationaux, des unions et conseils parlementaires régionaux et internationaux, d’agir, rapidement, en défense de la cause palestinienne, et d’intensifier les initiatives en vue de mettre un terme à la souffrance du peuple palestinien, de faire cesser l’agression et de mettre en échec les plans d’extermination et de déplacement forcé ».

Elle les appelle, par ailleurs, « à faciliter les opérations de secours et l’acheminement des aides aux civils, ainsi qu’à documenter les crimes de guerre perpétrés par l’entité sioniste, en vue d’engager des poursuites à son encontre devant la justice internationale ».

Gnetnews