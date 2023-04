Tunisie : L’Assemblée s’engage à demeurer au premier rang des défenseurs de la patrie

L’Assemblée des représentants du peuple affirme qu’elle demeurera « au premier rang des défenseurs de la patrie, et au service du peuple, à travers l’accomplissement des fonctions qui lui sont imparties, dans le cadre de la cohérence et du travail constructif visant à réaliser la sécurité et la stabilité de la Tunisie ».

Dans un communiqué à l’occasion de la fête des martyrs, l’ARP se dit « fière que la commémoration du 85ème anniversaire du 09 avril, coïncide avec le démarrage effectif des travaux de l’Assemblée, qui demeurera fidèle aux vaillants martyrs ».

Les évènements du 09 avril 1938 ont représenté un tournant décisif en matière de la lutte nationale, et ont jeté les germes pour la poursuite du militantisme, ayant été couronné par la reconquête de l’indépendance le 20 Mars 1956 et la proclamation de la république, le 25 juillet 1957, ajoute-t-elle.

Le président de l’ARP avait participé hier dimanche, à la cérémonie de commémoration du 09 avril au carré des martyrs à Essijoumi, et a insisté lors de sa rencontre avec le président de la république, sur l’importance de cet anniversaire ayant incarné la résistance des Tunisiens, et leur bravoure en matière de défense de la patrie, souligne le parlement.

Gnetnews