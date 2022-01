Tunisie : L’AssemblÃ©e suspendue fÃªte le 8Ã¨me anniversaire de la constitution

Tunisie : L’Assemblée suspendue fête le 8ème anniversaire de la constitution

Le député Maher Madhioub annonce qu’une cérémonie va avoir lieu demain, jeudi 27 janvier à 11 heures, à distance, pour marquer la célébration du 8ème anniversaire de la promulgation de la Constitution.

Le député déroule, dans un communiqué sur sa page officielle Facebook, les objectifs de cette célébration, qui aura lieu sur le net. Un lien parviendra aux députés à cet effet, dit-il.

Cette commémoration intervient en signe « de loyauté aux sacrifices des martyrs, au militantisme du peuple tunisien pour l’indépendance et au parlement tunisien, et au nom des principes de la république, de la révolution de la liberté et de la dignité 17 décembre – 14 janvier » ; « c’est un message au monde, et tous ceux qui s’y intéressent en Tunisie et ailleurs », écrit-il.

La séance sera retransmise à travers les réseaux sociaux, et est ouverte aux médias.

Pour rappel, l’Assemblée nationale constituante (ANC), avait adopté la nouvelle constitution post-révolutionnaire dans la nuit du 26 janvier 2014, laquelle a été promulguée le lendemain, le 27 janvier par l’ancien président, Moncef Marzouki, le président de l’ANC, Mustapha ben Jaafar, et l’ancien chef du gouvernement, Ali Laâridh.

Le président Kaïs Saïed avait procédé à la suspension des travaux l’Assemblée des représentants du peuple le 25 juillet dernier, un gel prolongé sine die, le 22 septembre, jour de la parution du décret n’o 117. Ce texte suspend les chapitres de la constitution relatifs aux pouvoirs exécutif et législatif, et introduit une organisation provisoire des pouvoirs, pendant cette période d’exception dans le pays.

