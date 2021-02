Tunisie : Lâ€™AssemblÃ©e vote un financement de lâ€™AFD pour la soliditÃ© de lâ€™Ã©conomie, dans un climat de tensions

Tunisie : L’Assemblée vote un financement de l’AFD pour la solidité de l’économie, dans un climat de tensions

Une forte tension a marqué ce mardi 02 février le début de la séance plénière à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

La plénière consacrée à l’examen de projets de loi à vocation économique, en présence du ministre de l’Economie, des Finances et de l’appui l’Investissement, n’a pu démarrer face aux cris et vociférations de la présidente du parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, et des membres de son bloc, qui protestaient via un haut-parleur contre la violence exercée sur cette dernière par le député de la coalition de la dignité Seïfeddine Makhlouf.

Moussi s’en est prise, notamment, à la première vice-présidente de l’Assemblée, Samira Chaouachi, la qualifiant « de honte pour la femme tunisienne ».

Ceci étant, Samira Chaouachi avait annoncé au début de la séance que le député Toumi Hamrouni allait rejoindre le parlement, en remplacement de la défunte Mehrezia Laâbidi.

Les députés ont voté, sans débat, le projet de loi portant approbation de l’accord-cadre inhérent à une ligne de financement, et un accord de prêt conclus le 22 octobre entre la Tunisie et l’Agence française de développement (AFD), pour contribuer au financement du programme d’appui des réformes visant à consolider la solidité de l’économie, à 100 voix favorables, 5 oppositions et 2 abstentions.

Gnetnews