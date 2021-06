Tunisie : L’association des magistrats revient sur l’affaire de Nabil Karoui

Le bureau exécutif de l’association des magistrats tunisiens (AMT) appelle à « un arrêt immédiat de tous les sit-in au bureau du juge d’instruction, chargé de l’affaire de Nabil Karoui, au pôle économique et financier et fait assumer au pouvoir exécutif, représenté par les ministères de la Justice et de l’Intérieur, la totale responsabilité des répercussions graves pouvant en découler ».

Dans un communiqué rendu public en ce début d’après-midi, l’AMT revient sur ce qu’elle qualifie « les graves événements en lien avec le dossier du président de Qalb Tounes, après une visite effectuée par une délégation du Bureau exécutif de l’association au pôle, pour s’enquérir de ce qui s’est passé le lundi 07 Juin 2021, à travers les témoignages des juges d’instruction et des membres du parquet ».

Le BE de l’AMT affirme que « le contrôle des actes judiciaires est garanti par les mesures légales, dans le cadre des recours intentés », signalant que le contrôle des éventuelles failles pouvant être imputées aux magistrats, relève des prérogatives du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

L’association des magistrats affirme que « les supposées failles ne peuvent justifier l’occupation des bureaux des magistrats par les politiques, ainsi que le fait de mener des campagnes de pression et de menaces à leur encontre, attentant ainsi à leur sécurité personnelle, à celle du pôle et ce qu’il contient en termes de dossiers sensibles, chose qui nuit au fonctionnement et à l’indépendance de la justice ».

Le BE de l’AMT appelle le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), et les responsables du pôle économique et financier à agir rapidement, « pour mettre un terme à ces évolutions rapides conformément à la loi, dans le cadre de la transparence, et pour éclairer l’opinion publique sur la vérité des évolutions judiciaires dans cette affaire, étant donné qu’ils sont en dehors du principe du secret de l’instruction ».

Dans une déclaration à Shems, le président du boc de Qalb Tounes, Oussama Khelifi, a affirmé que les députés du groupe parlementaire n’ont pas fait irruption dans le bureau du juge d’instruction, et n’ont pas observé un sti-in au sein dudit bureau en soutien à Nabil Karoui.

Le président de Qalb Tounes, incarcéré dans une affaire de blanchiment d’argent, avait entamé une grève de la faim le week-end dernier, et observé un sit-in au bureau du juge d’instruction, refusant la signature du prolongement de sa garde à vue.

Gnetnews