Tunisie : « L’atermoiement et la tergiversation secouent la confiance dans un changement réel » (UGTT)

L’UGTT se dit déterminée « à inciter le gouvernement à trouver des solutions efficaces pour sauver les centaines de milliers de Tunisiens, à travers la prise de mesures urgentes et à moyen terme, en vue de colmater les grandes brèches du budget de 2022 ».

Dans un communiqué rendu public hier soir, à l’occasion du 76ème anniversaire de sa création, la centrale syndicale appelle « à la reprise du dialogue social en vue d’ajuster le pouvoir d’achat des agents de la fonction publique et du secteur public et d’appliquer les conventions conclues dans tous les secteurs ».

« La situation critique que traverse le pays incite l’UGTT à assumer sa responsabilité historique en matière de contribution à rectifier le processus, et à sauver le pays des tiraillements dans lesquels il s’est enlisé ». Pour ce faire, l’organisation « n’a pas hésité à appuyer les décisions présidentielles prises le 25 juillet, les considérant comme une opportunité historique devant être transformée en processus participatif et inclusif, à même de sauver la Tunisie des griffes de l’échec, de la corruption, et de la dépendance, en rendant espoir aux jeunes de sortir du chômage, de la marginalisation et de la pauvreté ».

« L’atermoiement et la tergiversation, ainsi que d’autres entraves, ont néanmoins commencé à susciter des craintes, et à secouer la confiance dans un changement réel, chose qui requiert la reprise de l’initiative, l’élargissement de la participation et l’audace en matière de prise de décision ».

Il s’agit, selon l’UGTT, « de construire un processus fondé sur la clarté, le dialogue, la participation et la confiance, rompant avec l’épisode de l’avant 25 juillet ».

La centrale syndicale considère que « la crise économique et sociale s’est exacerbée par la soumission aux pressions des cercles internationaux des finances, et aux lobbies de corruption ». Outre l’absence des conceptions, programmes et solutions.

La persistance de ce modèle de développement inéquitable et défaillant est de nature à creuser les inégalités. A l’heure où « les couches sociales moyennes et démunies ont vu leur pouvoir d’achat se dégrader, face à un budget boiteux incapable de relancer l’investissement, et de créer un climat d’affaires », ainsi que des mesures impopulaires à même de générer plus de paupérisation, déplore l’influente organisation syndicale ».

