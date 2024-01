Tunisie : L’augmentation des bourses, la coopération ferroviaire…au centre d’un entretien entre le président de l’ARP et l’ambassadeur de Hongrie

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, a salué l’initiative de la Hongrie de revoir à la hausse le nombre de bourses accordées aux étudiants tunisiens pour poursuivre leurs études dans ce pays de l’Europe de l’Est, pour son impact positif sur la consolidation du rapprochement entre les deux peuples amis, considérant l’échange culturel et scientifique comme étant une courroie de transmission entre les peuples.

Recevant ce mercredi 31 janvier l’ambassadeur hongrois, Lajos Mile, Bouderbala s’est dit satisfait de la coopération tuniso-hongroise, notamment dans le secteur du transport ferroviaire, appelant à intensifier les efforts en vue de lancer une liaison aérienne directe, ce qui contribue à renforcer les échanges économiques et touristiques.



Le chef du perchoir a affirmé l’importance accordée par la Tunisie à ses relations avec les pays européens, évoquant leur évolution positive conformément à une vision fondée sur l’action commune en vue de consolider la coopération entre la Tunisie et l’Europe, sur la base du respect et de la coexistence dans le cadre de la coopération Sud/ Nord, ce qui préserve la sécurité et la stabilité en Méditerranée, tout en traitant les affaires posées dans le cadre du respect mutuel.



Le diplomate hongrois a affirmé, pour sa part, les dispositions de son pays à consolider et à diversifier la coopération, évoquant la visite qu’effectue ces jours-ci, une délégation d’experts hongrois dans le domaine du transport ferroviaire, dans le cadre d’une coopération avec le ministère du Transport.

L’ambassadeur a réitéré l’invitation adressée au président de l’Assemblée, par son homologue hongrois de se rendre en Hongrie, exprimant son souhait de la voir programmer bientôt, dans le cadre de la consolidation des liens de coopération parlementaire entre les deux pays.

