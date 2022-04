Tunisie : Le 25 juillet est un moment décisif, mais hélas ce processus a été extorqué (Nadia Akacha)

L’ex-cheffe du cabinet présidentiel, Nadia Akacha, considère que « le 25 juillet 2021 est un moment décisif dans l’histoire de la Tunisie ; un moment ayant œuvré à rompre totalement avec le pourrissement politique l’ayant précédée, la corruption ayant miné les institutions de l’Etat et la désinvolture envers les droits des Tunisiens, et même leurs vies ».

Dans un post sur sa page officielle Facebook, elle ajoute, ce lundi 25 avril, que « le 25 juillet est un moment décisif, une décision historique, et un processus national qui aurait dû reposer sur une méthodologie claire, une démarche démocratique fédératrice, et des fondements constants pour bâtir l’Etat de droit, où les libertés et les institutions sont respectées, mais hélas, ce moment et ce processus ont été extorqués de la part de ceux qui n’ont ni honneur, ni religion, et encore moins de patriotisme ».

La Tunisie vit « une crise politique asphyxiante, qui représente, désormais, un péril imminent, et étouffant, jamais connu de son histoire récente ». Comme elle est confrontée à « une crise économique et financière , et un achoppement du programme de réforme sérieux et clair, fondé sur des données exactes, nous permettant de discuter un accord avec le FMI… », souligne-t-elle en substance.

Nadia Akacha avait démissionné de son poste, en tant que cheffe de cabinet présidentiel, il y a tout juste trois mois, le lundi 24 janvier dernier.

Gnetnews