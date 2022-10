Tunisie : Le bÃ¢tonnier annonce des poursuites contre ceux qui proposent assistance et conseil dans les affaires de divorce

Tunisie : Le bâtonnier annonce des poursuites contre ceux qui proposent assistance et conseil dans les affaires de divorce

Le Conseil national de l’ordre des avocats annonce son intention d’engager des procédures judiciaires, contre le site web qui propose aux citoyens qui le souhaitent, conseil et assistance dans les affaires de divorce.

Le bâtonnier de l’ordre des avocats annonce, dans un communiqué, que les constats nécessaires ont été effectués, suite aux banderoles qui trônent dans l’espace public, et au site web, demandant aux citoyens de charger une partie ou des personnes inconnues en vue de les suppléer dans les affaires de divorce et en assurer le suivi, d’en informer les justiciables, et de présenter conseil, assistance et consultation juridique à ce sujet.

Le bâtonnier annonce « des poursuites urgentes sur les plans civil et pénal contre les auteurs de ces dépassements », pointant « des pratiques graves, contraires à la loi, et attentatoires aux droits des citoyens et leurs données ».

« De telles pratiques touchent la bonne marche de la justice et représentent une escroquerie et une usurpation de la qualité de l’avocat, en empiétant sur des prérogatives qui lui sont spécifiques », s’élève le numéro un du barreau.

Gnetnews