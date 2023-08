Tunisie : Le Caire rÃ©vÃ¨le la teneur des discussions entre KaÃ¯s SaÃ¯ed et Sameh Chokri

Tunisie : Le Caire révèle la teneur des discussions entre Kaïs Saïed et Sameh Chokri

Le ministre des Affaires étrangères égyptien, Sameh Chokri, a réitéré l’appui du président Abdelfattah al-Sissi aux mesures et efforts de son homologue tunisien, visant à construire un meilleur avenir au peuple tunisien, à instaurer la stabilité et et à promouvoir le développement dans le pays.

Revenant sur la rencontre entre le chef de l’Etat et le chef de la diplomatie égyptienne, hier mardi 08 août, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères égyptien, Ahmed Abou Zid, a déclaré que « la rencontre a porté sur nombre d’affaires régionales intéressant les deux pays, en prime la situation au Soudan, en Libye et la cause palestinienne ».

Les deux hommes ont, par ailleurs, évoqué la question de la migration irrégulière, et les défis conjoints imposés par l’ensemble de ces affaires, ainsi que le rapprochement des positions entre le Caire et Tunis, quant à la nécessité de les traiter dans le cadre de la solidarité, de la coordination, et de la préservation des intérêts nationaux, a-t-il encore souligné.

Le président tunisien a transmis sa haute estime à son homologue égyptien, affirmant la convergence des positions des deux directions envers les affaires régionales et les défis internationaux, a assuré la partie égyptienne.

Les deux parties se sont dites favorables à la poursuite des mécanismes de concertation et de coordination, en vue de maintenir la concordance des positions envers les différentes affaires, et l’action commune pour hisser le niveau des relations entre les deux pays, a conclu, en substance, le porte-parole du MAE égyptien.

Dans une déclaration vidéo, le ministre des Affaires étrangères égyptien, Sameh Chokri, a déclaré que sa visite en Tunisie et la reprise des concertations politiques entre les deux pays, s’inscrivent dans le droit fil de la visite du Chef de l’Etat en Egypte en 2021, laquelle a donné un fort élan aux relations bilatérales.

Gnetnews