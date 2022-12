Tunisie : Le centre Carter appelle le prÃ©sident de la rÃ©publique Ã  accÃ©lÃ©rer l’installation de la Cour Constitutionnelle

Tunisie : Le centre Carter appelle le président de la république à accélérer l’installation de la Cour Constitutionnelle

Le centre Carter d’observation des élections a déclaré ce lundi 19 décembre que la participation de 8,8 % uniquement, des Tunisiens aux législatives, est « un taux historiquement bas, reflétant la déception du peuple tunisien envers l’actuelle situation politique et économique. »

Ce taux montre que « la feuille de route annoncée en décembre 2021 par le président de la république n’a pas réussi à unifier le pays », souligne-t-il, lors d’une conférence de presse relayée par Jawhara, au surlendemain des législatives du 17 décembre 2022.

Le centre a appelé toutes les parties « à laisser leurs différends de côté, et à s’inscrire dans un dialogue national inclusif, transparent et réel en vue de revivifier la transition démocratique qui achoppe en Tunisie ».

« Nonobstant la qualité de la gestion des élections sur le plan technique, l’opération sur laquelle en est fondée le cadre, est dépourvue de légalité et ne répond pas aux standards et engagements internationaux et régionaux », a-t-il souligné.

Il a encore fait constater que « le nouveau code électoral, eu vertu duquel les élections législatives ont été organisées, a été élaboré par des décrets présidentiels, et non d’une manière participative ».

Le centre Carter a appelé le président de la république à accélérer l’installation de la Cour constitutionnelle.

Il a plaidé pour « de larges concertations entre les dirigeants politiques, en vue de régler les tares de la constitution de 2022 et les décrets-lois émis par le chef de l’Etat depuis le 25 juillet 2021 ».

Gnetnews