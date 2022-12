Tunisie : Le centre Carter envoie une mission de 60 observateurs, pour les lÃ©gislatives du 17 dÃ©cembre

Tunisie : Le centre Carter envoie une mission de 60 observateurs, pour les législatives du 17 décembre

Une réunion s’est tenue, mardi 13 décembre 2022, au siège de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) entre le président de l’instance électorale, Farrouk Bouaskar, ses collaborateurs, d’un côté, et une délégation des dirigeants du centre Carter, en provenance des Etats-Unis, à l’occasion de l’élection des membres de l’Assemblée des représentants du peuple.

Bouaskar a affirmé l’ouverture du Conseil de l’instance sur l’ensemble des composantes de la société civile, et des organisations locales et internationales, considérant « la couverture par les journalistes et les observateurs locaux et internationaux des élections, comme étant une garantie supplémentaire, et une preuve de transparence de ce rendez-vous électoral important et intègre ».

Il a souligné l’impartialité de l’instance, et sa propension à composer avec les différentes parties sur un pied d’égalité.

Le président de l’ISIE a présenté « un aperçu sur le cadre juridique organisant les élections, et les préparatifs en cours pour la tenue des législatives du 17 décembre », affirmant que « l’instance électorale possède l’expérience, ce qui lui permet d’organiser n’importe quelle échéance électorale ».

Il a dit la détermination du Conseil de l’instance « à consacrer le principe de transparence, ainsi que ceux de l’indépendance et de l’intégrité ».

Le président de la délégation a indiqué, pour sa part, que le centre Carter a décidé d’envoyer une mission constituée de 60 observateurs, affirmant la détermination de la mission pour que ses rapports soient dans le cadre de l’intégrité, de l’objectivité, et du respect de l’indépendance de l’institution.

Il a loué le niveau de coopération entre le centre et l’instance électorale, rappelant que les missions des observateurs relevant du centre, ont accompagné tous les rendez-vous électoraux en Tunisie depuis 2022 ; de nombreux rapports à ce sujet ont été publiés.

Gnetnews