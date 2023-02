Tunisie : Le centre d’orientation sociale de Tunis a repris ses activités à compter du 01er février (Affaires sociales)

Le ministère des Affaires sociales annonce, ce vendredi 03 février, que le centre d’encadrement et d’orientation sociale de Tunis a repris ses activités, à compter du 01er février 2023.

Le centre assure de nouveau ses prestations au profit des personnes et familles sans soutien familial, matériel et moral, ceux qui sont menacés d’abandon, ainsi que les personnes en provenance des régions intérieures pour motif de soins, parmi les démunis et les catégories à revenus limités, et les enfants menacés qui sont en état d’abandon.

Ce centre est destiné, exclusivement, aux personnes de nationalité tunisienne, précise-t-il.

Les autres cas, parmi les enfants menacés, seront dirigés vers le centre social d’observation des enfants à la Manouba, souligne le même département.

