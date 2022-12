Tunisie : Un ministre libyen appelle les entreprises tunisiennes Ã  investir dans les secteurs des routes, bÃ¢timent et travaux publics

Tunisie : Un ministre libyen appelle les entreprises tunisiennes à investir dans les secteurs des routes, bâtiment et travaux publics

Le ministre du Transport dans le gouvernement d’union nationale libyen, Mohamed Salem Chahoubi, a affirmé que le champ est libre devant les entreprises tunisiennes pour travailler et investir en Libye, dans les secteurs des routes, du bâtiment et des travaux publics.

Le ministre libyen a reçu, ce mercredi 28 décembre, au siège du ministère, une délégation de l’UTICA, conduite par son président, Samir Majoul, qui effectue une visite en Libye.

Chahoubi a affirmé la détermination du gouvernement libyen, « à réaliser une complémentarité économique réelle, et à éliminer les obstacles entravant la coopération bilatérale ».

Il a, par ailleurs, évoqué « l’importance d’intensifier et d’améliorer les services du transport aérien, maritime et terrestre ».

Le chef du patronat a indiqué qu' »il y a une opportunité réelle d’action commune entre la Tunisie et la Libye », notamment en se dirigeant vers l’Afrique, affirmant la détermination du secteur privé des deux pays « à investir dans ces occasions, et à contribuer à améliorer l’infrastructure et les équipements de base dans les deux pays, qui sont dotés d’expérience et de compétences ».

Il a, par ailleurs, prôné l’unification des efforts pour réaliser la souveraineté alimentaire, sanitaire et énergétique.

Gnetnews