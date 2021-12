Tunisie : Le changement de la date de la révolution est « une falsification de l’histoire » et « sème la discorde entre Tunisiens » (Chaouachi)

Le Secrétaire Général du Courant démocrate, Ghazi Chaouachi, indique ce vendredi 03 décembre, que le changement de la date la révolution du 14 janvier au 17 décembre, en vertu d’un décret présidentiel, traduit une volonté de falsifier l’histoire, d’attenter à la mémoire du peuple et de semer la discorde entre les Tunisiens.

Dans un post sur sa page officielle Facebook, Chaouachi écrit : la date de la révolution du 17 décembre – 14 janvier, est une propriété de l’ensemble des Tunisiens, et une partie de sa mémoire. Tout changement de ces rendez-vous est une falsification de l’histoire, une atteinte à la mémoire du peuple et une volonté de semer la discorde entre les Tunisiens. Et cela, à l’heure où notre pays vit une crise asphyxiante et complexe sur tous les plans, ce qui requiert une union sacrée pour l’affronter, et sauver le pays de l’effondrement.

Le président de la république, Kaïs Saïed, avait décidé de changer la date de la célébration de la révolution, en vertu d’un décret présidentiel amendant le décret régissant les fêtes. En vertu de cet amendement, les agents de l’Etat bénéficient d’un jour férié le 17 décembre de chaque année, un jour qui correspond à la fête de la révolution, au lieu du 14 Janvier.

