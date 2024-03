Tunisie : Le chef de l’Etat et l’émir du Qatar échangent les vœux à l’occasion de l’avènement du Ramadan

Une communication téléphonique a eu lieu hier, lundi 11 Mars 2024, entre le président de la république, Kaïs Saïed, et l’émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed al-Thani, où ils ont échangé les vœux à l’occasion de l’avènement du mois du Ramadan.

Le chef de l’Etat s’était entretenu dimanche au téléphone avec ses homologues algérien et égyptien, à l’occasion du mois jeûne qui a débuté hier lundi dans la plupart des pays musulmans.

Dans son adresse au peuple dimanche depuis la mosquée Zitouna, Kaïs Saïed, a affirmé que le jeûne n’est pas le fait de s’abstenir de boire et de manger uniquement, mais il s’agit de s’en tenir aux préceptes et finalités de l’Islam, en faisant montre de rectitude, de bons comportements et de bonnes œuvres.

Gnetnews