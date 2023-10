Tunisie : Le chef du gouvernement signe 26 ordres de mission pour le démarrage effectif des commissions d’audit

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a procédé ce jeudi 19 Octobre 2023, à la signature de 26 ordres de mission, en vertu desquels, a été créée une commission ad hoc chargée de l’audit intégral des opérations de recrutement et de titularisation au sein de chaque ministère, et tous les organismes qui en relèvent, annonce la présidence du gouvernement dans un communiqué.

Le locataire de la Kasbah a ordonné l’entrée en activités de l’ensemble des commissions, à compter de demain, vendredi 20 Octobre 2023.

Sur la base des propositions de la commission de pilotage des opérations d’audit au sein de la présidence du gouvernement, des commissions ont vu le jour dans chaque ministère, comptant des professionnels dans les domaines de contrôle, d’inspection et d’audit, ajoute la même source.

En vertu des dispositions du décret n’o 591 du 21 septembre 2023, les commissions en question seront chargées des opérations d’audit intégral des recrutements et titularisations réalisés entre le 14 janvier 2011 et le 25 juillet 2021, à travers la vérification, si les conditions d’embauche et de titularisation ont été respectées, ainsi que leur conformité à la législation en vigueur.

Cette opération consiste, par ailleurs, à s’assurer de l’authenticité des diplômes scientifiques.

Les commissions en question auront, chacune dans son champ de compétence, à proposer les mesures susceptibles d’assainir l’administration, les entreprises, et instances publiques, de tous ceux dont le recrutement ou la titularisation ont été effectués suivant un procédé frauduleux, ajoute en substance la même source.

Gnetnews