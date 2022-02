Tunisie : Le comité de défense de Bhiri appelle à éviter de manifester le 06 février

Le comité de défense de Noureddine Bhiri appelle à éviter de manifester le dimanche 06 février.

« Devant la controverse suscitée par l’appel à manifester le 06 février 2022, dont l’un des slogans est de réclamer la fin de la disparition forcée de son client, le comité de défense affirme son obstination à continuer à demander la fin de l’injustice infligée à Me Bhiri ; laquelle a commencé par son enlèvement le 31 décembre 2021, et continue par sa séquestration, et une attitude désinvolte envers sa grève de la faim, qui se poursuit pendant le 2ème mois consécutif. »

Le collectif d’avocats exprime son rejet que la défense de cette affaire juste « donne lieu à un tiraillement avec d’autres causes justes, notamment l’affaire du martyr, Chokri Belaïd ».

Le comité de défense exhorte « ceux qui ont appelé à manifester le 06 février, à éviter cette concomitance, ce qui éloigne les défenseurs de Bhiri de toute accusation d’instrumentalisation politique ».

Le mouvement Ennahdha avait, appelé, auparavant, à une manifestation le dimanche 06 février pour réclamer la libération de Noureddine Bhiri, une date qui coïncide avec la commémoration de l’assassinat du martyr Chokri Belaïd, le 06 février 2013 au pied de son immeuble, à El Menzah VI.

Gnetnews