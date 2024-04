Tunisie : Le Comité permanent des Affaires étrangères planche sur les services consulaires et l’encadrement de la diaspora

Le ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Nabil Ammar, a présidé hier, mardi le 16 avril 2024, au siège du ministère, la réunion du Comité permanent des Affaires Étrangères issu du Conseil de Sécurité Nationale en présence des représentants de certaines ministères et du Département du Conseil de Sécurité Nationale à la Présidence de la République.

Nabil Ammar a souligné que le ministère attache une grande importance à l’amélioration des services consulaires pour la communauté tunisienne à l’étranger et à fournir le maximum de mécanismes possibles en vue de faire face à ses besoins, renforcer ses liens avec la patrie et bénéficier de l’expertise des compétences tunisiennes dans divers secteurs.

Il a également évoqué les différentes initiatives sur lesquelles travaille le ministère, telles que la numérisation, qui permettra de fournir de nombreux services consulaires à distance, ainsi que les efforts déployés par les différents services de l’administration centrale et à l’étranger pour encadrer les Tunisiens à l’étranger et leur apporter un soutien chaque fois qu’ils en ont besoin.

Les participants ont discuté d’un certain nombre d’idées et de propositions que le Comité s’emploiera à réaliser, en phase avec le développement de la situation de la communauté tunisienne à l’étranger et afin de répondre à ses exigences, et ce dans le cadre de sa participation au processus de développement en Tunisie et son rayonnement à l’étranger, tout en maintenant les liens des jeunes générations de la diaspora avec la patrie, et en enracinant leur identité tunisienne.