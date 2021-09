Tunisie : Le comitÃ© scientifique dÃ©plore que les convoquÃ©s manquent Ã  lâ€™appel Ã  la deuxiÃ¨me dose du vaccin anti-Covid-19 (Pr Tiouiri)

Tunisie : Le comité scientifique déplore que les convoqués manquent à l’appel à la deuxième dose du vaccin anti-Covid-19 (Pr Tiouiri)

Le comité scientifique de lutte contre le Coronavirus a déploré, lors de sa réunion périodique hier mardi, qu’une bonne partie des personnes convoquées pour recevoir la deuxième dose du vaccin contre le Covid-19 soient aux abonnés absents.

Dans une déclaration à la TAP, Pr Hanen Tiouiri, chef de service des maladies infectieuses à la Rabta et membre du comité scientifique a déclaré que l’efficacité de la première dose du vaccin ne dépasse pas les 30 %, et serait inutile en l’absence de l’administration de la seconde dose. « Se limiter à une seule dose, pour les personnes n’ayant pas contracté le coronavirus, ne les protège pas contre une éventuelle contamination », a-t-elle souligné en substance.

Hanen Tiouiri a mis l’accent sur la gravité du coronavirus, s’alarmant « des nouveaux variants qui sont très dangereux, et dont on ne peut venir à bout que par le vaccin et le respect des protocoles sanitaires ».

La membre du Comité scientifique a réitéré que tous les types de vaccin anti-covid utilisés en Tunisie sont efficaces et sûrs, appelant à renoncer à certains idées fausses à l’origine du rejet de certains types de vaccins par de nombreux citoyens, de crainte de leurs éventuels effets secondaires.

Ce faisant, Pr Tiouiri a indiqué que « la situation épidémique en Tunisie est encore non-rassurante, a fortiori que le taux d’analyse positive varie entre 15 et 17 % », signalant que le taux de remplissage des lits de réanimation dans les secteurs public et privé est de 72 %, alors que celui des lits d’oxygène est de 48 %.

Le ministère de la Santé a révélé ce mercredi que les 2/3 des personnes convoquées pour recevoir le vaccin contre le Coronavirus, hier mardi, ont manqué à l’appel. Quelque 31 mille personnes ont été vaccinées, sur plus de 95 mille convoqués.

Gnetnews