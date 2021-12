Tunisie : Le comitÃ© scientifique met en garde contre une nouvelle vague, et recommande la vigilance

Tunisie : Le comité scientifique met en garde contre une nouvelle vague, et recommande la vigilance

Des voix s’élèvent de plus en plus, dans les milieux médicaux et de santé, mettant en garde contre un revirement de la situation épidémique en Tunisie, et l’éventuelle arrivée d’une nouvelle vague dans nos contrées, à l’heure où plusieurs pays européens sont fortement secoués par un nouveau rebond, accéléré par le Variant Omicron, dont la croissance est fulgurante par rapport aux autres souches du Covid-19.

L’Organisation mondiale de la Santé vient d’alerter ce mercredi que le risque lié à Omicron, « reste très élevé ».

Le membre du Conseil scientifique, Mahjoub el-Oûni, a appelé à la vigilance et à la prudence, envers une nouvelle propagation du virus en Tunisie, après une hausse relative du bilan quotidien des contaminations, avertissant contre un dérapage de la situation épidémique, dans le cas d’une contagion par le variant, Omicron, qui se répand comme une trainée de poudre.

Dans une déclaration à la TAP, il a indiqué que la tendance ascendante des infections, concomitante au dépistage des cas importés porteurs du variant Omicron, impose de s’en tenir aux mesures de prévention.

Le médecin a fait constater que la société tunisienne avait renoncé aux mesures de prévention, suite à la stabilité des indicateurs, et à la régression de la dissémination du virus, après que la pandémie ait atteint un pic l’été dernier.

Il a averti que les risques d’un rebond de l’épidémie restent posés avec force, particulièrement face à la hausse relative des contaminations quotidiennes ayant dépassé, actuellement, les 300 cas, après s’être tombé en dessous de 100 avant quelques semaines. La Tunisie a enregistré au cours des dernières 24 heures, 670 nouveaux cas et 03 décès liés au Coronavirus.

Le membre du comité scientifique a appelé à l’activation du protocole sanitaire, soit le port du masque et la distanciation physique dans les espaces publics et commerciaux.

Dr Mahjoub el-Oûni a qualifié cette période de « difficile », d’autant qu’elle coïncide avec les rassemblements attendus lors des célébrations de fin d’année.

Il a réitéré la nécessité de s’en tenir aux règles de sécurité face aux dangers d’aggravation des cas de contamination. La préservation des acquis sanitaires requièrent la prudence afin que la Tunisie ne renoue pas avec l’apparition de foyers de contamination, à même de torpiller la stabilité épidémique, a-t-il prévenu.

La Tunisie compte désormais dix cas porteurs du variant Omicron, comme l’avait confirmé tout récemment, le DG de l’Institut Pasteur, et président du comité de vaccination, Hechmi Louzir.

