Tunisie : Les contaminations en hausse subite, le taux de positivitÃ© grimpe Ã  8,04 %

Tunisie : Les contaminations en hausse subite, le taux de positivité grimpe à 8,04 %

Les autorités sanitaires et politiques évoquent une hausse légère des contaminations que les chiffres confirment.

A deux jours de la soirée du nouvel, que les Tunisiens ont coutume de célébrer à travers des réunions familiales ou des soirées dans les hôtels et les restaurants, des rassemblements qui sont vecteur de propagation du virus, le nombre des analyses positives grimpe.

Le ministère de la Santé a recensé à la date du 27 décembre 2021, 670 nouveaux cas après la parution des résultats de 8334 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 8,04 %.

Une augmentation sensible et subite, s’il en est, qui fait craindre un nouveau rebond du virus dans nos contrées, à l’heure où les pays du Nord, Etats-Unis et Europe sont face à une explosion des cas, due à la fois aux variants Delta et Omicron.

La Tunisie qui pourrait être, selon les projections, frappée d’une nouvelle vague fin janvier, début février, compte actuellement 724 092 contaminations, sur un ensemble de 3 336 354 analyses en laboratoire.

Les malades se sont, en, majorité rétablis, avec 695 626 guérisons au total, et 230 les dernières 24 heures.

03 morts ont été enregistrés à la même date, ramenant le bilan cumulé à 25 548 décès.

Les établissements de soins publics et privés accueillent, à ce stade, 246 patients ; 64 sont placés en réanimation et 11 sous respiration artificielle.

Côté vaccination, les Tunisiens qui en ont un schéma complet se rapprochent des six millions, 5 830 391, plus précisément.

Quelque 40 654 doses de vaccin ont été administrées hier, mardi 28 décembre, sur un total de 11 979 466 inoculées depuis le début de la campagne nationale de vaccination.

