Tunisie : Le comité scientifique prévient contre « une contagion non maîtrisée », allègement des restrictions après le 07 Mars ?

Le comité scientifique s’est réuni hier, mercredi 24 février, et a conclu à la gravité de la situation épidémiologique et à la nécessité de continuer à s’en tenir aux gestes barrières et aux protocoles sanitaires, principal bouclier contre ce malin virus.

Dans une déclaration à la radio nationale, le pharmacologue et membre du Comité scientifique, Anis Klouz, a affirmé que « la situation se caractérise par une propagation intensive du virus, et une contagion non maitrisée ».

Il a considéré la stabilité du nombre des contaminations la semaine dernière, comme étant « un indice grave, la situation pourrait repartir à la hausse.. ».

Le membre du comité scientifique a appelé au maintien de l’application des mesures de prévention jusqu’au 07 Mars. « Si la situation s’améliore d’ici là, ces restrictions pourraient être allégées, à défaut, elles seront reconduites, de nouveau ».

Ce faisant, le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a déclaré que « le taux d’immunité naturelle contre le virus pourrait atteindre 25 % dans la société tunisienne ».

Dans une déclaration médiatique, Faouzi Mehdi a annoncé, hier mercredi 24 février, que son ministère allait mener une enquête pour déterminer le niveau d’immunité acquise contre le Covid-19, une année ou presque après l’apparition de la maladie en Tunisie. Cette étude reposera sur les analyses sanguines des citoyens.

662 nouvelles contaminations et 26 décès supplémentaires

S’agissant des derniers chiffres, le ministère de la Santé indique que 662 nouveaux cas ont été dépistés positifs au virus à la date du 23 février, contre 2127 nouvelles guérisons.

Le bilan s’élève, désormais, à 230 443 contaminations, dont 192 282 personnes rétablies.

26 malades ont succombé au virus à la même date, portant le bilan à 7869 décès.

Quelque 1177 malades sont admis dans les hôpitaux et les cliniques, 270 sont placés en soins intensifs, et 105 sous respiration artificielle.

Avec les 30 nouvelles admissions les dernières 24 heures, la Tunisie aura enregistré depuis le début de pandémie 10080 hospitalisations.

Depuis février dernier, les laboratoires ont réalisé 964 393 analyses pour dépister le covid-19, dont 3094 le même jour.

