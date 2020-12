Tunisie : Le Comité scientifique recommande le prolongement du couvre-feu jusqu’à la mi-janvier

Le comité scientifique de lutte contre le Coronavirus a tenu hier, lundi 21 décembre 2020, une réunion sous la présidence du ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, dans le cadre du suivi de l’évolution de la pandémie du Covid-19, à l’échelle nationale et mondiale.

La réunion a planché sur les dernières évolutions épidémiologiques dans le monde, notamment la découverte en Grande-Bretagne et dans certains autres pays, d’une nouvelle variante du Coronavirus qui se répand plus rapidement.

Des propositions et recommandations ont été formulées et soumises à l’instance nationale de lutte contre le coronavirus, dont la réunion est prévue demain, mercredi.

Le comité scientifique a recommandé le prolongement du couvre-feu de trois semaines jusqu’à la mi-janvier prochain, l’interdiction des rassemblements et des manifestations publiques et privées, et le durcissement des mesures d’interdiction des déplacements entre les gouvernorats, notamment pendant les vacances d’hiver et celles de fin d’année, a déclaré à Mosaïque, Mehdi Mabrouk, membre dudit comité.

La réunion a recommandé l’application stricte des protocoles sanitaires sectoriels.

Gnetnews