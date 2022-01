Tunisie : Le comitÃ© scientifique se rÃ©unit ce mardi autour de la situation Ã©pidÃ©mique Ã  l’Ã©cole

Tunisie : Le comité scientifique se réunit ce mardi autour de la situation épidémique à l’école

Le comité scientifique tient ce mardi une réunion pour examiner la situation épidémique au sein des établissements scolaires, et prendre les mesures nécessaires, et ce après avoir pris connaissance des données et statistiques, liées aux contaminations enregistrées parmi les élèves et cadres éducatifs.

Sa porte-parole, Jalila Ben Khalil, a exclu des cas graves enregistrés au rang des enfants scolarisés.

Dans une déclaration hier au JT de 20 heures, elle a expliqué que les enfants de cette catégorie n’étaient pas accueillis par les services de réanimation, ou les services de pédiatrie, à cause du coronavirus.

Commentant les appels à la fermeture des établissements scolaires, Ben Khalil a évoqué les effets négatifs d’une telle fermeture sur les élèves.

D’autres membres du conseil scientifique avaient mis en garde, auparavant, contre les effets, notamment d’ordre psychique sur les enfants, liés à la discontinuité des enseignements.

Le ministère de l’Éducation considère, pour sa part, que la fermeture des écoles n’est pas la solution idéale pour briser les chaînes de transmission.

A noter qu’à l’heure qu’il est, toute classe qui présente trois cas de contamination est fermée, et tout établissement qui compte trois classes avec trois cas infectés chacune, est aussi fermé.

