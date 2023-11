Tunisie : Le gouvernement crée de nombreuses unités de gestion par objectifs pour faire avancer les projets publics

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a appelé hier, jeudi 09 novembre, à la nécessité de réviser de nombreux textes, notamment, ceux liés à la promotion de la bonne gouvernance dans le secteur public, outre les textes inhérents aux marchés et projets publics, lesquels revêtent une importance capitale.

Présidant hier le conseil des ministres à la Kasbah, en coordination avec le président de la république, Hachani a souligné que le but est d’opérer un saut qualitatif en matière de réalisation des grands projets, notamment ceux liés à l’infrastructure, pour leur impact positif sur l’économie nationale.

Le conseil des ministres a, par la suite, examiné et adopté un série de décrets, portant notamment sur la création d’unités de gestion par objectifs pour le suivi de différents projets, notamment pour veiller sur la réalisation du projet de dédoublement de la route nationale n’o 13 reliant les gouvernorats de Kassserine et Sfax ; pour le suivi de la réalisation du projet de protection des villes contre les inondations, pour le suivi et le contrôle de six projets financés par la banque mondiale et l’Agence française de développement pour la protection des villes et des zones urbaines des gouvernorats de Bizerte, Nabeul et Monastir des inondations ; pour le suivi de la réalisation du projet d’aménagement du stade olympique d’el-Menzah, et de la piscine olympique au même endroit, etc.

Le conseil a, également, entériné un projet de décret régissant les conditions et mesures du bénéficie d’incitations fiscales au titre des voitures destinées, exclusivement, aux personnes porteurs d’un handicap, un projet de décret portant changement de l’appelation d’une institution d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, et un projet de décret portant création d’un établissement d’enseignement supérieur et de recherche (l’école supérieure des sciences et techniques de la santé à Gafsa).

Gnetnews