Tunisie : Le Conseil national des rÃ©gions et districts sera installÃ© en avril 2024

Tunisie : Le Conseil national des régions et districts sera installé en avril 2024

Le porte-parole officiel de l’instance supérieure indépendante pour les élections, Mohamed Tlili Mansir, a déclaré ce soir, du lundi 05 février 2024, que les conseils locaux, les conseils régionaux, les conseils des districts, et le Conseil national des régions et districts seront installés, au plus tard, début avril 2024.

Lors d’un entretien avec la TAP, Mansri a déclaré que le tirage au sort destiné aux membres des conseils régionaux, démarrera dans un délai de huit jours, à compter de la proclamation des résultats définitifs de l’élection des conseils locaux.

La proclamation des résultats définitifs du second tour de l’élection des conseils locaux interviendrait le 17 Mars 2024, une fois la période des recours auprès du tribunal administratif terminée.

Le premier tour du scrutin local s’est tenu le 24 décembre 2023, et a donné lieu à l’élection de 1348 membres de conseils locaux, sur un total de 6177 candidats, répartis sur 2155 circonscriptions électorales.

Le second tour de ces élections a eu lieu hier, dimanche 04 février 2024, dans 779 circonscriptions électorales, 1558 candidats étaient en lice.

Le taux de participation au scrutin de dimanche était de 12,44 %.

