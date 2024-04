Tunisie : Le Conseil national des régions et districts tient sa séance inaugurale au Bardo

Le Conseil national des régions et districts a tenu, ce vendredi à 10 heures, sa séance plénière inaugurale, au siège de l’ancienne chambre des Conseillers au Bardo.

La première plénière de la deuxième chambre, dont les membres ont été élus récemment, au terme d’un processus électoral ayant démarré en décembre dernier par l’élection des conseils locaux, a été présidée par la députée la plus âgée, Faouzia Naoui, (70 ans, candidate du conseil régional de la Manouba), avec l’aide des deux députés les plus jeunes.

Cette séance inaugurale intervient en vertu du décret n° 2024-196 du 16 avril 2024, portant convocation des membres du CNRD à y assister paru, tout récemment, au Journal Officiel.

Lecture a été donnée, en prélude, de la liste définitive des élus, et puis par la prestation collective de serment.

La séance se poursuit par l’élection du président de la chambre et de ses deux vice-présidents.

Le candidat qui obtient le plus de voix est proclamé élu. En cas d’égalité, l’élection est acquise au candidat le plus âgé, et en cas où l’égalité persiste, un tirage au sort est organisé pour déterminer le vainqueur.

Le président de la séance annonce le nom du candidat ayant remporté la présidence du Conseil et les noms de ses vice-présidents. Par la suite, la séance inaugurale est levée.

La plénière reprend ses travaux sous la présidence du président élu, assisté de ses deux vice-présidents. Le président invite le Conseil à constituer la commission chargée d’élaborer le règlement intérieur. Une fois sa composition est votée à la majorité absolue, ladite commission est invitée à élaborer le règlement intérieur, à se réunir immédiatement après la séance plénière inaugurale. La plénière inaugurale est levée dans la foulée.

Avec l’installation de la deuxième chambre, la Tunisie est désormais dotée d’un régime législatif bicaméral, comme le prévoit la nouvelle constitution de 2022.

