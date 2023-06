Tunisie : Le conseil rÃ©gional du tourisme de GabÃ¨s discute des dispositions Ã  mÃªme de faire rÃ©ussir la saison

Tunisie : Le conseil régional du tourisme de Gabès discute des dispositions à même de faire réussir la saison

Le conseil régional du tourisme s’est tenu, ce jeudi 22 juin 2023, au siège du gouvernorat de Gabès.

Les travaux ont porté sur les moyens à même de faire réussir la saison touristique, à travers la protection de l’environnement, la propreté et l’hygiène du milieu.

Ledit conseil tenu, sous la présidence, du premier délégué chargé de la gestion des affaires du gouvernorat de Gabès, Ali Ellani, en présence du Secrétaire Général du gouvernorat et du Secrétaire Général de la Fédération tourisme authentique – destination Dahar (FTADD,) a, par ailleurs, discuté de la sécurisation des établissements touristiques et des plages, et de la lutte contre tous les fléaux, qui sont de nature à impacter, d’une manière négative, l’activité touristique.

