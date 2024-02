Tunisie : Des solutions et des incitations pour dÃ©bloquer les projets prioritaires et relancer l’investissement

Tunisie : Des solutions et des incitations pour débloquer les projets prioritaires et relancer l’investissement

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé hier, mercredi 31 janvier 2024, à la Kasbah, la première réunion du Conseil supérieur de l’Investissement de l’année en cours, en présence des ministres, membres permanents du Conseil, et de leurs collègues, membres non permanents concernés par les dossiers à l’ordre du jour.

Hachani a prôné des réunions plus régulières et plus fréquentes dudit Conseil, en vue de parvenir aux objectifs escomptés, et d’accélérer la cadence de l’investissement dans notre pays, étant un moteur essentiel de croissance, ainsi que de développement social et économique, sur les plans national et régional.

La réunion a permis d’assurer le suivi des décisions antérieures prises par le conseil, et d’examiner les demandes de régularisation des situations foncières en suspens de certains projets.

Le Conseil a, par ailleurs, statué sur les demandes d’incitations au profit du premier contingent des projets de priorité nationale.

Les participants ont, pour leur part, présenté les dispositions prises pour aplanir les problèmes posés dans les projets d’investissement en question.

