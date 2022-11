Tunisie : Le contrôle de financement de la campagne électorale se fera avec le parquet et la police judiciaire

Le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farrouk Bouaskar, a déclaré, ce jeudi 24 novembre, que le nouveau mode de scrutin et la nouvelle répartition des circonscriptions électorales, posent de nouveaux défis à l’instance électorale, notamment ceux liés au contrôle des campagnes électorales au niveau des circonscriptions, et des discours de campagne, dans la mesure où le nouveau code électoral a durci les appels à la violence, à la haine et au fanatisme, rapporte Shems.

Intervenu lors d’une journée d’études sur les crimes électoraux et le rôle du parquet et de la police judiciaire, il a évoqué un autre défi, celui inhérent au contrôle du financement de la campagne électorale, que l’instance ne pourra assurer, qu’en coordination avec le parquet et la police judiciaire.

Bouaskar a fait état d’une coordination dès le début du processus avec le ministère de l’Intérieur et le parquet, pour sécuriser cette période et appliquer la loi à tous.

S’agissant du contrôle par l’ISIE de la couverture médiatique, il a indiqué que l’instance a été contrainte d’assumer cette responsabilité, pour ne pas avoir pu signer une décision conjointe avec la HAICA.

« Pour éviter un vide juridique, d’autant que certaines parties n’ont pas assumé leur responsabilité, l’instance électorale n’a pas laissé le champs vacant, et a émis une décision réglementaire, qui est parue au JORT », a-t-il souligné cité par la même source.

Les médias sont tenus de remettre à l’instance un plan détaillé de tous les programmes qu’ils consacreront à la couverture de la campagne, a-t-il exigé.

L’instance a consacré une unité de contrôle qui entamera son travail demain vendredi, concomitamment avec le démarrage de la campagne électorale des législatives à l’intérieur.

Gnetnews