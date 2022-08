Tunisie : Le coronavirus régresse dans nos contrées, la vigilance devra être de mise face à un éventuel rebond automnal

Les chiffres de la pandémie du Covid-19 sont rassurants. La circulation du virus a, considérablement, ralenti dans nos contrées, mais les milieux scientifiques et médicaux, appellent à ne pas baisser la garde et à rester vigilants à l’approche de la rentrée, et ses rassemblements à n’en plus finir. Les avertissements de l’OMS quant à la possibilité d’un rebond pandémique à l’automne ne fait qu’accentuer les inquiétudes sur la recrudescence de ce virus récalcitrant et aux multiples mutations.

Le ministère de la Santé annonce ce mardi 30 aout que 12 nouveaux cas de contamination par le coronavirus ont été enregistrés à la date du 28 août, après la parution des résultats de 303 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 3,96 %.

Le bilan cumulé s’élève, à ce stade, à 1 143 788 cas, sur un ensemble de 4 917 212 analyses en laboratoire.

Quelque 112 personnes ont été déclarées rétablies à la même date, portant le total à 1 128 843 guérisons.

Le ministère fait état de zéro décès au cours des 24 heures en question, et 29 234 au total.

Les établissements de soins publics et privés accueillent, à ce stade, 78 malades, dont 06 nouvelles admissions.

Gnetnews