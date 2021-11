Tunisie : Le Courant démocrate accuse Kaïs Saïed de le le salir, en la personne de son Secrétaire Général

Le Courant démocrate dénonce ce lundi 1er novembre, l’attitude du président de la république, de salir le parti en la personne de son Secrétaire Général, Ghazi Chaouachi, en faisant croire à des soupçons de corruption, dans une politique claire d’attenter à ses adversaires, de rabaisser l’action partisane, et d’accuser ses opposants, parmi les personnalités nationales, de traîtrise.

Dans un communiqué à l’issue de la réunion de son Conseil national, tenu les 23 et 24 octobre 2021, dans l’édition de feu Nizar Makhloufi, et dont les travaux ont repris le 31 octobre pour examiner la situation générale dans le pays, le parti qualifie le bilan de la guerre contre la corruption de « faible », trois mois après, et à l’issue de la parution du décret-loi n’o 117, ayant fait dévier le processus du 25 juillet 2021.

Le parti appelle le président de la république « à arrêter une durée déterminée pour les mesures exceptionnelles, et à tracer une vision claire définissant le péril imminent et les mécanismes susceptibles de le contrer ».

Attayar considère le gouvernement de Najla Bouden, présidé Kaïs Saïed et sous sa responsabilité, comme « un fait accompli pour diriger la période exceptionnelle, et devra en sortir avec le moins de dégâts sur les plans économique, social, financier et sanitaire ; ouvrir le dossier de corruption financière et politique, appliquer le principe de poursuites et empêcher l’impunité ».

Le Courant démocrate exprime son « rejet de tout amendement de la constitution, en dehors des mécanismes et conditions de la constitution de 2014, dans le contexte des mesures exceptionnelles ».

« L’amendement du système électoral, y compris le code électoral, devra se faire, nécessairement, d’une manière participative, dans le cadre d’un dialogue réel et direct entre les forces politiques, civiles et les experts en la matière », réclame-t-il.

Gnetnews