Tunisie : Le Courant dÃ©mocrate rejette la dissolution de l’AssemblÃ©e, et prÃ©voit un comitÃ© de dÃ©fense des dÃ©putÃ©s

Tunisie : Le Courant démocrate rejette la dissolution de l’Assemblée, et prévoit un comité de défense des députés

Le Courant démocrate rejette la dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), considérant cette décision comme étant, « une violation de la constitution, et une affirmation catégorique des intentions putschistes du chef de l’Etat, Kaïs Saïed, et sa propension vers le despotisme ».

Le parti exprime, ce jeudi 31 Mars, dans un communiqué paru à l’issue de la réunion de son bureau politique, son refus « d’utiliser la justice et les forces armées, pour terroriser les députés ayant participé à la plénière », les assurant de « sa solidarité absolue », et affirmant avoir entamé la formation d’un comité de défense en vue d’adopter leur affaire.

Attayar affirme son « appui à la décision de l’Assemblée des représentants du peuple (AFP), d’en finir avec les dispositions exceptionnelles, et d’annuler le décret n’o 117, qui en a découlé ».

Le Courant démocrate réitéré son appui à « un dialogue national apaisé et raisonnable, autour d’une feuille de route, respectant la légalité constitutionnelle, et débouchant sur une présidentielle et des législatives anticipées, conformément à une loi électorale, comportant la moralisation et la rationalisation du paysage politique ».

Le parti appelle l’ensemble des Tunisiens « à se rebeller, avec toutes les formes pacifiques et légales », contre ce qu’il qualifie de « grave dérive annonciatrice de la poursuite et de l’exacerbation de la corruption, ainsi que de l’effondrement et de la banqueroute de l’Etat ».

Gnetnews