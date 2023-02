Tunisie : Le Courant démocrate rejette « l’inféodation » du parquet pour l’atteinte au droit syndical

Le Courant démocrate exprime son rejet « d’inféoder le parquet pour l’atteinte au droit syndical, comme il a été, précédemment, inféodé pour terroriser les opposants au pouvoir du coup d’Etat ».

« Face à l’accélération de la cadence des arrestations au rang des syndicalistes, et à la poursuite de la politique de restriction aux libertés, et du discours d’incitation et d’accusation de traitrise des syndicats, organisations nationales, magistrats et partis politiques, Attayar affirme, dans un communiqué, son « attachement aux principes de la constitution de la révolution, en prime, la liberté d’expression, d’organisation, et d’action politique, syndicale et civile ».

« L’incapacité du pouvoir à répondre aux revendications sociales et économiques, et son obstination dans la fuite en avant, l’incitera, fatalement, vers la répression méthodique de toute opposition, ou esprit critique », considère le parti, ce qui requiert, selon ses dires, « une alternative à même de bâtir une démocratie réelle et de garantir la liberté, l’emploi et la dignité ».

Gnetnews