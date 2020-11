Tunisie : Le couvre-feu, l’interdiction de circuler entre gouvernorats…prolongés de trois semaines

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a décidé de prolonger l’application des restrictions et mesures annoncées le 29 octobre dernier, pour endiguer la propagation du Coronavirus, de trois semaines supplémentaires.

Cette prorogation excepte les institutions d’enseignement et de formation, toutes catégories confondues, qui reprendront normalement leurs activités, avec une application stricte des protocoles sanitaires qui leur sont propres.

Cette annonce a été faite, samedi dans la nuit, dans un communiqué du ministère de la Santé, à l’issue d’une réunion tenue au siège du même département, en présence des représentants du comité scientifique, et des ministères concernés, consacrée à l’évaluation de l’efficacité des mesures préventives précitées.

Lesdites mesures portent, essentiellement, sur l’instauration d’un couvre-feu de lundi à vendredi (de 20h à 5h), et le week-end (de 19h à 5h), l’interdiction de circuler entre gouvernorats, la fermeture des cafés et restaurants à 16 heures, l’interdiction des rassemblements dépassant les quatre personnes dans les lieux publics, etc.

Gnetnews