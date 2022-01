Tunisie : Le couvre-feu ne s’applique pas sur l’ensemble du territoire, Siliana un des gouvernorats exemptés

Un couvre-feu sera appliqué dans plusieurs gouvernorats du territoire national à compter de ce soir du jeudi 13 janvier, de 22h à 5h le jour suivant, pendant deux semaines reconductibles.

Selon le ministère du Transport, les régions concernées sont, outre les quatre gouvernorats du Grand-Tunis, Bizerte, Nabeul, Sousse, Monastir, Mehdia, Sfax, Gabès, Médenine, Tozeur, et Kébili.

Le gouvernorat de Siliana n’est pas à ce titre, concerné par cette mesure.

La commission nationale de lutte contre les catastrophes et de l’organisation des secours annonce le report de toutes les manifestations ouvertes à la participation du public, soit dans les espaces fermés ou ouverts, ou leur annulation si nécessaire pendant deux semaines, pouvant être reconduites.

Les dispositions portent également sur le respect des gestes barrières et mesures de prévention, dont le port du masque et la distanciation, le renforcement de l’application des protocoles sanitaires sectoriels et locaux, ainsi que le durcissement du contrôle du passeport vaccinal.

Il s’agit aussi de poursuive la vaccination massive, et de renforcer le contrôle au niveau des points de passage frontaliers, éviter les voyages dans les pays touchés par une forte propagation du virus, l’encouragement du télétravail, etc.

