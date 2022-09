Tunisie : Le débat et la lutte seront menés en dehors des institutions (Zaouia)

Le Secrétaire Général d’Ettakatol, Khalil Zaouia, a accusé, ce mardi 20 septembre le président de la république de mettre en place des institutions de crise, prédisant que la prochaine assemblée fasse long feu.

Intervenu cet après-midi sur Mosaïque, Zaouia a préconisé la création d’une force civile qui œuvrera pour le changement. « Il faudrait construire une nouvelle force civile, dont émergera de nouveaux dirigeants, à même de s’adresser aux citoyens et d’œuvrer pour la réforme ».

Le débat et la lutte seront menés en dehors des institutions, a-t-il indiqué.

Selon sa perception, la prochaine Assemblée sera composée de députés qui discuteront et défendront des projets locaux, et non les principales affaires et questions nationales.

Zaouia s’est défendu de toute crainte des urnes, derrière la décision de boycotter les prochaines législatives.

« Celui qui a peur des urnes ne fait pas la politique, nous sommes présents et nous défendons nos idées, la prochaine assemblée tournerait court…nous sommes en train de mettre en place des institutions qui seront un facteur essentiel de la crise, le président de la république en assume la responsabilité », a-t-il souligné.

Il a encore considéré que la réforme de l’Etat requiert des sacrifices clairs et partagés.

Ettakatol, al-Joumhouri, le courant démocrate, le parti des travailleurs et al-Qotb ont annoncé hier leur décision de boycotter les prochaines législatives du 17 décembre 2022.

