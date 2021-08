Tunisie : Le DG du centre de pharmacovigilance exclut tout décès lié au vaccin anti-Covid, 1600 cas d’effets indésirables recensés

Le Directeur Général du centre national de pharmacovigilance et membre du comité scientifique, Riadh Daghfous, a affirmé que le ministère de la Santé n’avait enregistré aucun décès, provoqué par la vaccination contre le coronavirus.

Dans une déclaration à la TAP, Dr Daghfous a indiqué que le centre national de pharmacovigilance n’avait enregistré aucun décès des suites du vaccin, signalant que 28 cas de personnes décédées ont été vaccinées quelque temps avant leur mort, mais les analyses ont révélé que 13 décès ont été provoqués par le virus, alors que les autres ont succombé à d’autres maladies.

S’agissant du décès d’une jeune femme (Ndlr : la sœur du présentateur du JT Taïeb Bouzid) trois jours après avoir été vaccinée, Daghfous a exclu que les causes du décès soient en lien avec le vaccin. La défunte souffrait d’une maladie et avait commencé un traitement il y a six mois dans un hôpital public, avant d’être prise en charge dans une clinique pendant les deux derniers mois, pour être transférée le 17 août à un hôpital public.

Il a écarté que la dégradation de son état de santé ait découlé du vaccin américano-allemand Pfizer-Biontech qui lui a été administré dans un centre de vaccination au Bardo. La défunte souffrait d’une chute aiguë du niveau du potassium dans le sang, et a été victime de deux arrêts cardiaques. Les tentatives des médecins n’ont pas réussi à la sauver, a-t-il souligné.

Il a ajouté qu’une enquête était ouverte au niveau du centre national de pharmacovigilance, pour déterminer la cause de décès ; il a été établi qu’il n’y aucun lien de cause à effet entre le vaccin et sa mort, a-t-il affirmé.

Ce faisant, le centre a enregistré 1600 cas ayant développé des effets indésirables liés au vaccin, mais c’était sans gravité, a-t-il fait savoir, appelant à ne pas mettre en doute le vaccin qui protège contre le Covid-19.

Le DG du centre de pharmacovigilance a appelé les Tunisiens à adhérer massivement à la vaccination contre le Coronavirus, pour se prémunir contre les risques de contagion et éviter les symptômes graves pouvant mettre en danger la vie des personnes infectées par le virus.

Gnetnews