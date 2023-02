Tunisie : Le Directeur GÃ©nÃ©ral de MosaÃ¯que placÃ© en dÃ©tention prÃ©ventive (avocate)

Tunisie : Le Directeur Général de Mosaïque placé en détention préventive (avocate)

L’avocate Dalila Msadek a affirmé que « le parquet avait décidé de placer en détention préventive, le Directeur Général de Mosaïque, Noureddine Boutar, après un interrogatoire de six heures, au siège de la brigade d’el-Gorjani, sans qu’une quelconque accusation ne lui soit adressée ».

Dans une déclaration à Mosaïque, l’avocate de Noureddine Boutar a exclu toute relation de la décision de son arrestation et son audition avec les arrestations de nombre d’activistes politiques et hommes d’affaires en lien avec l’affaire de complot contre la sûreté de l’Etat. Elle a affirmé l’inexistence de tout soupçon, de quelque nature que ce soit, ou une enquête préalable au sujet de l’arrestation et la garde à vue de son client.

Dalila Msadek a ajouté que « les questions de l’officier de la police judiciaire de la brigade d’el-Gorjani, avaient tourné, toutes, autour de la ligne éditoriale et de la gestion financière et administrative de l’entreprise », signalant que Noureddine Boutar a répondu à toutes les questions et a présenté tous les documents là-dessus.

Le DG de Mosaïque était arrêté hier soir, après une perquisition à son domicile.

Gnetnews