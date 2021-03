Tunisie : Le FMI prône un dialogue national pour faire réussir les réformes socioéconomiques

Le FMI a réitéré hier, mardi 02 Mars, son appel à un dialogue national élargi, en vue de faire réussir les réformes économiques et sociales.

Lors d’un point de presse, le chef de la mission du FMI pour la Tunisie, Chris Geiregat, a affirmé la nécessité que les autorités tunisiennes adhèrent à un dialogue national avec les différentes parties concernées, afin de garantir que les réformes réclamées par la société tunisienne, soient adoptées, et assurer, par-là, la réussite de leur mise en exécution de manière à ce qu’elles profitent à tous.

Si les réformes n’ont pas été mises en œuvre par le passé, c’est que la société civile ne les a pas adoptées, a indiqué le responsable de l’institution financière, appelant les autorités tunisiennes à commencer à expliquer la gravité et la vulnérabilité de la situation, aux citoyens et à s’inscrire dans un dialogue social, afin que toutes les parties se persuadent de la nécessité de faire des concessions.

Chris Geiregat a, par ailleurs, appelé à mettre en place un organisme national, chargé de gérer les entreprises publiques qui se heurtent à des difficultés.

Le FMI avait appelé fin février à opérer des réformes d’ample portée dans les entreprises publiques afin de réduire les passifs éventuels. Les autorités devraient adopter un plan visant à réduire les risques budgétaires et financiers des entreprises publiques, à renforcer la gouvernance d’entreprise et à améliorer l’information financière et la transparence.

La politique économique doit aussi avoir pour objectif « de rétablir la soutenabilité des finances publiques et de la dette, ainsi que de promouvoir une croissance inclusive », avait-t-il souligné, appelant « à promouvoir l’activité du secteur privé pour rendre la croissance plus riche en emplois et inclusive, à travers des réformes portant essentiellement sur l’élimination des monopoles, la suppression des obstacles réglementaires et l’amélioration du climat des affaires ».

Le FMI prévoit une reprise modeste de la croissance en 2021 en Tunisie, qui risque d’être revue à la baisse, à cause, particulièrement, de la persistance de la crise sanitaire.

Gnetnews