Tunisie : Le FMI prend acte des mesures annoncées en faveur des migrants subsahariens

« Le Fonds monétaire international (FMI) est préoccupé par les récents développements en Tunisie et prend note des mesures prises par les autorités pour remédier à la situation, », a déclaré jeudi, à l’agence TAP, une porte-parole de l’institution financière internationale.

« Le FMI maintient son engagement envers la Tunisie, notamment pour soutenir les efforts visant à renforcer l’équité sociale et à promouvoir une croissance inclusive », a souligné la même source.

Les déclarations du FMI interviennent sur fond de la polémique liée aux migrants d’Afrique subsaharienne.

Kaïs Saïed a pointé « des propos malveillants tenus par des responsables et de journalistes, ayant voulu interpréter le discours à leur guise, pour nuire à la Tunisie, et porter atteinte à ses relations avec certains pays africains ».

Recevant, mercredi, le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló, il a dénoncé « une campagne qui n’est pas innocente », signalant y apporter, ainsi, « un démenti » clair et catégorique.

Umaro Sissoco Embaló a déclaré, pour sa part, que les propos de son homologue tunisien, Kaïs Saïed, sur les ressortissants subsahariens ont été « mal interprétés ».

La directrice du Fonds monétaire international (FM), Kristalina Georgieva, avait affirmé, à la mi-février, que les autorités tunisiennes ont réalisé une avancée sensible en matière de mesures nécessaires en vue que le programme soit posé au Conseil d’administration du FMI, comme nous l’ont confié les amis de la Tunisie ». Le soutien financier est sur la bonne voie », a-t-elle ajouté en substance.

« Dans les toutes prochaines semaines, et non après des mois, nous supposons voir un parachèvement des mesures restantes. Le programme sera dès lors soumis au Conseil d’administration, ce qui permet à la Tunisie d’obtenir l’appui du FMI et des partenaires liés à ce programme », avait déclaré la cheffe de l’institution financière aux médias.

Le Fonds avait annoncé, le 15 octobre, être parvenu à un accord avec la Tunisie au niveau des services pour appuyer les politiques économiques de la Tunisie par un accord au titre du MEDC, d’une durée de 48 mois et pour un montant d’environ 1,9 milliard de dollars.

Le FMI avait ensuite, reporté la réunion de son conseil d’administration concernant l’accord au titre du MEDC, au profit de la Tunisie qui était prévue le 19 décembre 2022, pour accorder à la Tunisie le temps nécessaire lui permettant de finaliser ses programmes de réforme.