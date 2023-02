« La Tunisie a réalisé une avancée sensible pour que son programme soit soumis au Conseil d’administration du FMI » (Kristalina Georgieva)

La directrice du Fonds monétaire international (FM), Kristalina Georgieva, a affirmé que les autorités tunisiennes ont réalisé une avancée sensible en matière de mesures nécessaires en vue que le programme soit posé au Conseil d’administration du FMI, comme nous l’ont confié les amis de la Tunisie ». Le soutien financier est sur la bonne voie », a-t-elle ajouté en substance.



« Dans les toutes prochaines semaines, et non après des mois, nous supposons voir un parachèvement des mesures restantes. Le programme sera dès lors soumis au Conseil d’administration, ce qui permet à la Tunisie d’obtenir l’appui du FMI et des partenaires liés à ce programme », a déclaré la cheffe de l’institution financière de Bretton Woods dans un entretien avec asharqbusiness.

La Tunisie et le FMI étaient parvenus, le 15 octobre dernier, à un accord au niveau des experts au titre du mécanisme élargi de crédit (MEDC) d’une durée de 48 mois et pour un montant d’environ 1,9 milliard de dollars, qui est resté jusque-là inabouti.

Le FMI avait supprimé en décembre 2022 le dossier de la Tunisie de son agenda, obligeant le gouvernement à revoir sa copie, et alimentant au passage toutes formes de spéculations et de conjectures. Certains ont évoqué un ajournement, là où d’autres ont , carrément, parlé d’annulation.

Des membres du gouvernement, ainsi que le gouverneur de la BCT s’étaient voulus rassurants, soulignant, à différentes sorties médiatiques, un simple report et un réexamen imminent du dossier par le CA du FMI, où siègent de nombreux pays dont la France et les Etats-Unis, dont les opinions pèsent sur la décision définitive du bailleur de fonds.

Ce faisant, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, avait rencontré en début d’année en Suisse, la Directrice Générale du FMI, Kristalina Georgieva, en marge du prestigieux sommet de Davos.

Confrontée à une crise financière asphyxiante, la Tunisie a vitalement besoin d’un nouveau soutien financier du FMI en vue de financer le budget de l’Etat et de rééquilibrer, un tant soit peu, ses finances publiques, ce sera aussi une clef lui permettant d’accéder à d’autres crédits, et un signe positif envoyé aux acteurs économiques et aux investisseurs à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi qu’aux agences de notation, pour lesquelles, cet accord est décisif en matière de stabilité financière de la Tunisie et de sa note souveraine.

Gnetnews