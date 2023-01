Tunisie : Le froid se poursuit, pluies et vent violent ce vendredi 20 janvier

Les conditions météorologiques continuent sur la même lancée que les dernières 24 heures, la journée sera aussi froide que la nuit , ayant enregistré des températures basses.

Le froid se poursuit, ce vendredi 20 janvier, dans le Nord et sur les hauteurs, où les températures seront comprises entre 9 et 14°. Les maximales varieront entre 14 et 18° dans le reste des régions.

Dans son premier bulletin météo de la journée, publié au petit matin, l’INM prévoit des pluies éparses au Nord, qui revêtent un caractère orageux à l’extrême-Nord.

Le temps sera calme dans les autres régions.

La principale caractéristique météorologique de ce vendredi est la violence du vent dans les régions côtières, sur les hauteurs et au Sud, où il sera accompagné de tempête de sable.

La mer est houleuse à extrêmement houleuse au Nord, l’alerte est maintenue pour la navigation et la pêche.

Les services régionaux du ministère de l'Equipement et de l'Habitat ont poursuivi leurs interventions, la nuit d'hier, pour déblayer et déneiger les routes principales, à Aïn Draham, ainsi que dans les régions avoisinantes de Tbeynia, de Babouche et de Beni Mtir.

Le ministère de l’Equipement a réitéré son appel à l’ensemble des usagers de la route, « à faire montre de prudence et respecter la signalisation routière, en préservation de leur sécurité. »

Gnetnews