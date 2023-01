Tunisie : Le ministÃ¨re de l’Equipement intervient Ã  Jendouba pour dÃ©neiger les routes et dÃ©bloquer le trafic

Tunisie : Le ministère de l’Equipement intervient à Jendouba pour déneiger les routes et débloquer le trafic

Suite à la chute de neige à Aïn Draham et les régions limitrophes (Tbaïnia, Babouche et Bani Mtir), la direction régionale de l’équipement et de l’habitat de Jendouba est intervenue, à l’aide des équipements disponibles, pour déneiger les routes, et faciliter ainsi le trafic routier.

Les opérations visant à débarrasser les artères d la neige et à les rouvrir à la circulation, en sont à un important état d’avancement, indique, ce jeudi, le ministère de l’Equipement dans un communiqué.

Les interventions ont été menées pour déblayer les routes suivantes :

*route nationale n’o 17 du km 19 au km 32 au niveau de Aïn Draham, Babouch et Fernana,

*route nationale n’o 11 du km 157 au km 171, au niveau de Tbaïnia, Aïn Draham et Babouch,

*route régionale n’o 65 entre Jentoura, en passant par Bani Mtir, jusqu’au croisement au niveau de la route nationale n’o 17.

Différents équipements ont été utilisés pour débloquer les routes, dont des tractopelles, des camions de déneigement, des épandeurs de sel, etc.

Le ministère de l’Equipement affirme que ses services centraux et régionaux sont prêts à mettre à disposition les équipements et les moyens humains et matériels nécessaires en vue de venir en aide à la région si nécessaire. Comme il appelle les usagers de la route à faire montre de prudence et à respecter la signalisation routière.

Le ministère de l’Intérieur avait annoncé, auparavant, que des routes étaient bloquées par la neige, renseignant sur les déviations à même d’assurer la continuité du trafic.



