Tunisie : Le front de salut national annonce le boycott des prochaines élections législatives

Le Front de salut national annonce le boycott des prochaines élections législatives, prévues pour le 17 décembre 2022.

Lors d’une conférence de presse tenue, ce mercredi 07 septembre à Tunis, le chef de file de cette coalition, Ahmed Néjib Chebbi, a déclaré que « le Front de salut national a pris une décision définitive de boycotter les prochaines élections, pour diverses raisons ».

Chebbi a pointé « la monopolisation par le président Kaïs Saïed de l’élaboration de la loi électorale ». « Seuls dix jours nous séparent de la date de sa parution supposée, alors que personne n’en sait la teneur et les fondements, ni qu’est-ce qu’elle nous cache », a-t-il dit.

Il a ajouté que « cette décision était intervenue dans une démarche putschiste contre la légalité constitutionnelle, chose que nous avons dénoncée depuis le 25 juillet. Elle s’inscrit dans un contexte d’exclusion et d’accaparement de la destinée du pays par une seule personne ; un processus auquel on ne peut adhérer ».

L’opposant politique a critiqué « l’instance électorale, qu’il qualifie d’impartiale, et à la solde du pouvoir qui l’a installée ». Il a accusé l’ISIE « d’avoir manipulé les chiffres et les documents pendant le référendum et ne peut bénéficier de la confiance des Tunisiens et à fortiori du front de salut national ».

La future Assemblée législative sera, à ses yeux, dénuée de légalité, selon la nouvelle constitution qui a instauré le pouvoir personnel et donné tous les pouvoirs au président de la république, tout en ôtant toute prérogative, notamment en matière de contrôle au parlement en devenir, a-t-il souligné. « Ce qui fait de la participation à ce scrutin, comme étant de décor, comme c’était le cas à l’ère du défunt président ».

« Pour ces raisons, le front de salut a décidé de boycotter ce feuilleton putschiste et toutes les instances qui en découlent, étant attaché au retour de la démocratie et de la légalité constitutionnelle, sur la base de la constitution de 2014 », a-t-il affirmé.

Néjib Chebbi a appelé à « des élections anticipées transparentes organisées par une instance électorale indépendante, jouissant de la confiance de toutes les parties ».

Gnetnews