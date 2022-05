Tunisie : Le front de salut national dénonce « la campagne de diabolisation » contre les doyens des facultés de droit

Le Front de salut national dénonce, ce mercredi 25 Mai, « les campagnes de suspicion et de diabolisation enclenchée contre des universitaires, en général, et des doyens des facultés et Instituts de droit et sciences juridiques, en particulier, suite à leur position de principe ».

Le FS accuse, dans un communiqué, « les ailes de propagande du pouvoir du fait accompli, d’être derrière ces campagnes ».

Le front de salut exprime, en préambule, « sa profonde estime à la position des doyens des facultés de droit, qui est attachée à l’indépendance de l’université, ainsi qu’à la neutralité des institutions académiques, et leur refus d’être entrainés dans des conflits politiques ».

Cette coalition politique, qui s’inscrit dans une opposition frontale contre le président en exercice, affirme son « large soutien à la pétition signée par des dizaines d’universitaires, d’anciens doyens, rejetant l’instrumentalisation de l’université d’une manière trompeuse et verticale, dans les plans du pouvoir en place, pour changer la constitution du pays, d’une manière unilatérale et réfractaire à la légalité constitutionnelle ».

Le front de salut valorise « l’attachement clair des doyens et académiciens à la constitution du pays, notamment à l’article 15 garant des libertés académiques, ainsi qu’aux valeurs universitaires qui les empêchent de prendre une position envers des programmes et plans politiques, qui n’ont rien à voir avec le rôle scientifique, de recherche et d’encadrement des universitaires ».

Des doyens des facultés de droit et des sciences juridiques avaient décliné, d’une manière courtoise, leur désignation par le chef de l’Etat, dans les commissions juridique et de dialogue prévus par le décret-loi n’o 30, faisant valoir leur attachement à leur indépendance, et à l’impartialité de l’université.

