Tunisie : Le Front de salut national fustige la position de KaÃ¯s SaÃ¯ed envers deux cadres du ministÃ¨re de l’Agriculture

Tunisie : Le Front de salut national fustige la position de Kaïs Saïed envers deux cadres du ministère de l’Agriculture

Le Front de salut national dénonce la position de Kaïs Saïed, envers deux cadres du ministère de l’Agriculture pour avoir utilisé des voitures administratives en vue de se rendre à une réunion politique.

« Lors de sa rencontre avec le ministre de l’Agriculture le 10 octobre, le président du pouvoir du fait accompli a fait allusion à un meeting populaire tenu par le Front de Salut national, le 01er octobre dans la région de Ben Arous, signalant la présence de deux cadres du ministère de l’Agriculture qui s’y sont rendus à bord de leur véhicule administratif, et appelant le ministre à prendre des mesures disciplinaires à leur encontre », déplore le FSN dans un communiqué rendu public hier soir.

Le Front de salut national dénonce « cette incitation directe contre des citoyens pour l’exercice de leur droit de réunion, une liberté garantie par les constitutions et traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ».

Il accuse Kaïs Saïed « d’utiliser des informations qui lui sont soumises par les cercles sécuritaires, afin d’en faire usage dans son conflit avec ses adversaires politiques, ce qui est contraire au devoir d’impartialité envers la vie partisane, et s’oppose à la non-instrumentalisation des institutions de l’Etat pour combattre ses adversaires, et inciter ses appareils à se venger d’eux, sans compter son rôle supposé en matière de défense et de protection des libertés ».

Le Front de Salut national fustige « le contrôle étroit imposé à son siège, et le fait que les plaques minéralogiques de ses visiteurs soient relevées, chose qui prouve que lesdits cercles sécuritaires sont sortis du devoir de neutralité politique, et se mettent, de nouveau, au service du pouvoir politique, en vue de restreindre et réprimer les libertés ».

L’alliance politique précise que « la législation en vigueur autorise les fonctionnaires de l’Etat à utiliser les voitures administratives pour vaquer à leurs occupations sans en déterminer la nature, en vertu du décret n’o 189, du 11 février 1988, portant sur l’utilisation des voitures de l’Etat, des collectivités locales, et des entreprises publiques à caractère administratif, à condition qu’ils obtiennent une autorisation pour se servir dudit véhicule à titre facultatif ».

Le FSN affirme que « les deux fonctionnaires en question, des cadres du ministère de l’Agriculture, ont obtenu les autorisations administratives, conformément aux dispositions de la loi. »

Le Front de Salut national qualifie, en définitive, cette position « d’indicateur grave sur l’exacerbation du despotisme, ainsi que de la répression des libertés, en terrifiant les citoyens afin de les inciter à renoncer à leurs droits politiques ».

La coalition se dit « solidaire des fonctionnaires du ministère de l’Agriculture », réitérant son appel « à toutes les forces politiques et civiles à sortir de leurs divisions, et à agir conjointement en vue de défendre les libertés et de préserver les acquis de la révolution du 17 décembre – 14 janvier. »

