Tunisie : Le Front de salut national plaide pour un consensus en vue d’une sortie de crise

Le Front de Salut national exprime sa compassion avec les mouvements sociaux pacifiques, survenus dimanche dans plusieurs régions du pays, considérant qu’une sortie de crise reste tributaire « d’un consensus tuniso-tunisien, pour redresser l’économie, sous l’égide d’un gouvernement de salut national, issu d’un dialogue national fédérateur et urgent ».

Le FSN réfute « les justifications du gouvernement qui fait assumer aux spéculateurs la responsabilité de la dégradation de la situation », imputant la souffrance des citoyens à « la crise financière dans le pays, du fait des politiques économiques et monétaires inappropriées ayant paralysé les moteurs de développement (l’investissement, la consommation et l’exportation), ce qui a été à l’origine de l’exacerbation de la pauvreté et la régression du pouvoir d’achat ».

La guerre ukrainienne, un prétexte pour le pouvoir, est « un facteur supplémentaire qui s’ajoute à une crise structurelle chronique qui lui est antérieure », souligne-t-il dans un communiqué rendu public hier.

« La simultanéité des événements survenus dimanche, traduit la souffrance des citoyens de la cherté de la vie, est un indicateur de tension sociale et augure d’une explosion générale et d’un effondrement de la situation sociopolitique dans le pays », met en garde la coalition.

Le FSN considère « le fait de compter sur un accord avec le FMI, comme étant incapable, à lui seul, de régler la crise, mais donnera lieu à une plus grande dégradation du pouvoir d’achat, et une hausse du chômage et de la pauvreté, dans un contexte social et politique tendu ».

Le Front de salut appelle « l’ensemble des forces nationales politiques et civiles à être attentives à la gravité de la situation, à unifier les positions, et à se réunir autour de la table de dialogue avant qu’il ne soit trop tard ».

